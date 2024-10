FESTA

Bruno Reis comemora vitória em trio elétrico com Thiago Aquino e Psirico; veja vídeo

Reeleito prefeito de Salvador com mais de 78% dos votos válidos, Bruno Reis comemorou a vitória deste domingo (06) com festa no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Ao lado de ACM Neto e Ana Paula Matos, ele celebrou a conquista com trio elétrico animado por Thiago Aquino e Psirico.