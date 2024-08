ELEIÇÕES

Bruno Reis faz primeira caminhada da campanha no Calabar: 'Onde vivi minha infância'

O prefeito foi seguido por uma multidão na manhã deste domingo (18)

Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 17:23

Bruno Reis faz primeira caminhada da campanha Crédito: Divulgação

A primeira caminhada da campanha de Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador e candidato à reeleição, ocorreu na manhã deste domingo (18), junto a apoiadores e amigos. Calabar e o Alto das Pombas, bairros da capital baiana onde Bruno cresceu e iniciou a sua vida política, há 25 anos, foram os lugares escolhidos. O evento encheu as ruas, marcando de forma simbólica mais uma etapa da corrida eleitoral.

“É isso, a caminhada não poderia começar em outro lugar que não fosse aqui, no Calabar e no Alto das Pombas, onde eu vivi a minha infância. Aqui, é a oportunidade de me conectar com a minha história, lembrar de tantos momentos, rever tantos amigos, voltar às nossas origens e, principalmente, ver as transformações que nós podemos, através do trabalho, realizar nesta comunidade”, disse Bruno Reis durante a caminhada.

O percurso saiu da entrada do Calabar, na Avenida Centenário, seguiu pelas vielas internas do bairro e subiu as ladeiras íngremes até o Alto das Pombas.

De lá, foi possível presenciar uma das maiores obras que Bruno Reis pretende inaugurar caso seja reeleito: o Hospital Maternidade e da Criança (HMC), o primeiro desta especialidade na história de Salvador. A unidade, que contará ainda com uma UPA Infantil e uma ala para cirurgias para mulheres, está com obras avançadas, transformando o prédio do antigo Hospital Salvador.

“Sem sombra de dúvidas, é algo marcante para mim, porque foi no Hospital Salvador que, infelizmente, a minha mãe faleceu. Agora, graças ao nosso trabalho, estamos fazendo essa grande transformação para entregar o primeiro Hospital Maternidade e da Criança para a nossa cidade”, afirmou o candidato ao chegar ao final do percurso.

Bruno disse que, ao longo da caminhada, pôde lembrar de melhorias realizadas durante o seu mandato nos bairros, como a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Calabar e a reconstrução da Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima e do Cmei Tertuliano de Goes, ambos no Alto das Pombas. Esses dois últimos tiveram ordem de serviço assinada pelo prefeito em abril deste ano.

“Muitos dos principais programas e projetos da Prefeitura começaram aqui. O Casa Legal, que garantiu para todos segurança, com a entrega do título de propriedade de suas casas; o Iluminando o Nosso Bairro e o Morar Melhor. Sem falar em escadarias, encostas, obras de drenagem e da Academia Salvador”, citou o prefeito.