44% DE RENOVAÇÃO

União Brasil tem maior bancada, e Psol passa o PT em cadeiras; veja como fica Câmara

Além das 7 cadeiras do União e das 5 do PSDB, a bancada de partidos que apoiam o Executivo municipal conta com 5 vereadores do PP, 4 do PDT, 4 do Republicanos, dois do Podemos, 2 do PL, 2 do PRD, 2 do DC, 1 do PV, 1 do Cidadania.