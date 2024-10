ELEIÇÕES EM SALVADOR

Candidatos a prefeito de Salvador participam do debate da TV Bahia

Encontro entre postulantes é o último antes da eleição, que acontece no próximo domingo (6)

Millena Marques

Publicado em 3 de outubro de 2024 às 22:14

Kleber Rosa (PSOL) e Geraldo Júnior (MDB) participam de debate da TV Bahia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os candidatos a prefeito de Salvador, Kleber Rosa (PSOL) e Geraldo Júnior (MDB), vão participar do debate da TV Bahia nesta quinta-feira (3), às 22h. Esse é o último confronto entre os postulantes antes da eleição, que acontece no próximo domingo (6). O postulante do União Brasil, Bruno Reis, não compareceu ao embate eleitoral.

Em coletiva à imprensa, Kleber Rosa, que chegou primeiro à sede da Rede Bahia, afirmou que esse é um momento para discutir a cidade.

"Para mim, é um momento de reafirmar as minhas propostas, o meu compromisso com Salvador, a garantia que o nosso povo terá tarifa zero, terá o direito de transitar pelo seu território, a garantia que o nosso povo terá um prefeito oriundo de sua gente e que por isso sabe o porquê estará na gestão”, disse Kleber, que veio acompanhado da sua candidata à vice-prefeita, Dona Mira (PSOL).

Minutos depois da chegada do candidato do PSOL, Geraldo Júnior conversou com a imprensa, ao lado do senador Jaques Wagner (PT) e da candidata à vice-prefeita Fabya Reis (PT).