CORRIDA ELEITORAL

Candidatos à prefeitura de Salvador iniciam campanha na Basílica do Senhor do Bonfim

Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB) participarão de missas pela manhã

Millena Marques

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 05:00

Basílica do Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As propagandas eleitorais começam oficialmente nesta sexta-feira (16). Candidatos à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e Geraldo Júnior (MDB) vão iniciar as campanhas com missas na Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, pela manhã.

Acompanhada da candidata à vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), o atual prefeito da cidade vai à celebração eucarística das 8h30. Pela tarde, a partir das 16h30, Bruno Reis participará da inauguração do comitê de campanha, na Avenida Bonocô, nº 1254 (antiga loja Le Biscuit).

Nesta quinta-feira (14), o postulante do União Brasil disse que fará uma campanha propositiva. "Em breve, vamos decidir os caminhos de Salvador para os próximos anos. E, nesse período, vai surgir um monte de candidato perfeito, cheio de soluções para tudo e sem nunca ter feito nada. Contra isso, estarei aqui, como sempre, sem falar mal de ninguém, sem fazer mal a ninguém”, declarou ele.

Já Geraldo Júnior e sua candidata à vice Fabya Reis (PT) participarão da missa das 7h. Antes disso, a dupla e os candidatos à Câmara de Vereadores da base petista se reunirão na Baixa do Bonfim, às 6h30, e subirão juntos até a Colina Sagrada. Após a celebração, Geraldo participará da sabatina promovida pela Rede Bahia, às 9h30, com transmissão ao vivo nos canais oficiais do grupo de comunicação.

Kleber Rosa (PSOL) e a candidata a vice-prefeita Dona Mira Alves (PSOL) abrem oficialmente a campanha na missa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, às 11h. Em seguida, reunirão fiéis católicos e candomblecistas na caminhada Azoanpy, que sairá do Pelourinho em direção ao bairro de São Lázaro. "A caminhada Azoany representa a nossa cultura, a nossa história, e a nossa ancestralidade de resistência", afirmou Kleber.

Candidato do PSTU, Victor Marinho inicia o primeiro dia de campanha com entrevistas a dois veículos de comunicação e à panfletagem na Praça da Piedade, no Centro, às 17h. "Vamos iniciar a campanha com atividades de rua, dialogando com a população e apresentando nossas propostas para que possamos ter uma Salvador igualitária, sem essa desigualdade social profunda, com uma concentração de riquezas nas mãos de poucos", afirma Victor Marinho.

Giovani Damico (PCB) iniciará o dia com entrevista ao jornal A Tarde, às 8h. Candidata do Unidade Popular (UP), Eslane Paixão não divulgou a agenda.

As propagandas eleitorais transmitidas em rede de rádio e TV só terão início no dia 30 de agosto e vão até 3 de outubro.