POSIÇÃO AMARGA

Candidatos do 'time do Lula' ficam abaixo das expectativas nas eleições

Levantamento foi feito pela revista Veja na edição desta semana

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 18:10

Plenária da pré-candidatura de Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte em março deste ano Crédito: Mariana Bastani

O desempenho dos candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está aquém do esperado, conforme levantamento da revista Veja na edição desta semana. Em Belo Horizonte, o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, a esquerda se dividiu após várias tentativas de lançar uma candidatura única. O resultado é que o deputado federal Rogério Correia (PT) amarga a quinta posição nas pesquisas, com apenas 6% das intenções de voto, muito atrás de Mauro Tramonte (Republicanos), que lidera com 28%.

Já em Porto Alegre, onde o PT esperava converter os investimentos federais para socorrer vítimas das chuvas em votos, a deputada Maria do Rosário (PT), que chegou a liderar a corrida eleitoral, foi superada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), que abriu uma vantagem de 17 pontos (41% a 24%). Além disso, ela corre o risco de perder até a chance de disputar o segundo turno, com Juliana Brizola (PDT) se aproximando, alcançando 17% das intenções de voto e crescendo na reta final.

Em Fortaleza, capital do Ceará, o PT ainda é competitivo. Evandro Leitão, candidato petista, está tecnicamente empatado com 24,6% das intenções de voto, em um cenário apertado com André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e o atual prefeito José Sarto (PDT). A cidade é um reduto do PT, governada por Elmano de Freitas e com a forte influência do ministro da Educação, Camilo Santana, uma liderança importante do partido.

O partido também empata tecnicamente na ponta em Goiânia (Adriana Accorsi), Teresina (Fábio Novo) e Natal (Natália Bonavides). Entretanto, em capitais como Manaus, Florianópolis, Campo Grande, Aracaju, Cuiabá, João Pessoa e Vitória, a expectativa é que o partido nem sequer chegue ao segundo turno.