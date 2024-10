ELEIÇÕES 2024

Cármen Lúcia convida cidadãos a votar: 'O seu voto é a cidade que se constrói'

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, convidou os eleitores e as eleitoras a comparecerem às urnas neste domingo (6) para "exercer seu direito fundamental de participar, com tranquilidade e com serenidade, deste grande momento de escolha do seu representante na cidade".