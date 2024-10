BAHIA

Com 91,93% dos votos, Zé Cocá é reeleito prefeito de Jequié

Zé Cocá, do Partido Progressista (PP), foi reeleito prefeito de Jequié com uma votação bastante expressiva. Com 91,93%, ele derrotou seu único concorrente, Alexandre da Saúde (PSD), sem nenhuma dificuldade. O oponente ficou com apenas 8,07% dos votos na eleição deste domingo (6).