ELEIÇÕES

Convenção do PSOL oficializa candidatura de Kleber Rosa a prefeito de Salvador

O evento eleitoral também confirmou a educadora Dona Mira como candidata a vice-prefeita na chapa socialista

Gilberto Barbosa

Publicado em 26 de julho de 2024 às 18:47

Candidatura foi oficializada na tarde desta sexta (26) Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A convenção da federação PSOL-Rede oficializou a candidatura do professor e investigador da Polícia Civil, Kleber Rosa (PSOL), para o pleito à prefeitura de Salvador. O evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (26) no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador, localizado na Praça da Sé.

Essa é a primeira candidatura de Kleber Rosa para o Palácio Thomé de Souza. Na quinta-feira (25), foi o prefeito Bruno Reis (União Brasil) quem ratificou sua postulação à reeleição.

Em entrevista à imprensa antes do evento, Kleber Rosa definiu a geração de emprego e renda como a prioridade da sua gestão, se for eleito. “O desemprego causa fome, desestrutura a família, compromete o desempenho da criança na escola e cria constrangimento público. Isso marca negativamente a vida do nosso povo. Então, garantir o mínimo de dignidade é garantir emprego e renda, a comida na mesa e que as contas sejam pagas. Outro ponto é garantir o funcionamento do serviço público, já que é através dele que os serviços são acessados pelo nosso povo”, afirmou.

Em 2022, Kleber Rosa disputou as eleições para o governo do estado e terminou na quarta posição, com 0,59% dos votos válidos. A cerimônia também oficializou a educadora Dona Mira (PSOL) como candidata a vice-prefeita da chapa socialista, que conta com 44 candidaturas à Câmara Municipal. Coordenadora do Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB), ela foi postulante a vice-governadora nas eleições de 2018 e disse que a segurança alimentar será uma das preocupações da sua composição.

“Estamos pensando em um projeto que abrange as escolas e a casa dessas crianças, porque não adianta a criança comer na escola se quando chegar em casa a família não terá acesso a essa alimentação. Nós também temos muitas bandeiras como a mobilidade, saúde e educação. Eu acredito na nossa luta e sei que aquele local [a prefeitura] também é nosso”, declarou.

Atualmente, Kleber Rosa atua como professor na rede estadual de educação e é investigador da Polícia Civil. Também é o coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores do Estado da Bahia (Fetrab). Ele reforçou que a sua coligação é a única a representar a esquerda com chances reais no pleito.

“A sigla fala por si. Só olhar quem são os outros partidos e o que é o nosso nos dias de hoje. Passamos a pré-campanha reafirmando a nossa legitimidade de representação do campo popular e daqueles que têm compromisso com as demandas sociais. O nosso partido enfrenta o bolsonarismo, defende as lutas das minorias e faz enfrentamento real. É com essa energia que a gente afirma que nós somos a única opção de esquerda viável disputando”, defendeu.