CANDIDATURA CONFIRMADA

'Minha ideologia é trabalho, entrega e resultado', diz Bruno Reis, em convenção

Oficializado como candidato à reeleição nesta quinta-feira (25), o prefeito soteropolitano Bruno Reis (União Brasil) afirmou que o eleitorado não levará em consideração a ideologia do postulante - se é do campo da esquerda ou direita - na definição do voto. Para ele, o que será julgado no dia 6 de outubro é a capacidade do candidato de entregar resultados.