UNIÃO BRASIL

Bruno Reis oficializa candidatura à reeleição: 'se tiver a oportunidade de ser prefeito de novo, serei ainda melhor'

Atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) chancelou a candidatura à reeleição nesta quinta-feira (25) no Centro de Convenções da cidade, na Boca do Rio. O evento também oficializou a permanência de Ana Paula Matos (PDT) como vice-prefeita da chapa, apoiada por 13 partidos no total.

“Se tiver a oportunidade de ser prefeito de novo, o meu segundo mandato será ainda melhor do que o primeiro. Já fizemos muitas entregas e fizemos a nossa cidade avançar em diversas áreas, mas tenho ainda muitos projetos grandiosos em curso, outros para tirar do papel, e quero ter certeza que todos eles serão concluídos”, disse Bruno Reis.

É com esse lema que o atual gestor de Salvador inicia a campanha pela reeleição: 'O trabalho não para'. Hoje, Bruno Reis se apresenta mais "maduro" para continuar com os projetos na capital baiana.

"Se antes eu já conhecia essa cidade como poucos, hoje a conheço mais do que ninguém. Se antes eu já conhecia o funcionamento da gestão pública de dentro, hoje ninguém a domina mais do que eu", afirmou.

O evento contou a participação de aliados e apoiadores, inclusive do ex-prefeito e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, e do presidente nacional do partido, Antônio Rueda. Além dos representantes da coligação, formada por União Brasil, PDT, PP, Republicanos, PSDB, Cidadania, PL, DC, PRD, Novo, PMB, PRTB e PMN.