CONVENÇÃO PARTIDÁRIA

'O meu sonho para a Bahia está mais vivo do que nunca', afirma ACM Neto

Ex-prefeito criticou ainda as falas recentes do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sobre segurança pública

“Eu tenho dito onde eu chego: o meu sonho para a Bahia está mais vivo do que nunca, porque, como baiano, soteropolitano, eu não posso me contentar, eu não posso aceitar o que acontece em nossa cidade. Aqui muita gente vem da periferia, muita gente vem de bairros mais pobres, e sabe o terror que existe hoje, a disputa do tráfico de drogas, o domínio do território”, afirmou Neto, em discurso na convenção, que aconteceu nesta quinta-feira (25) no Centro de Convenções da capital baiana.