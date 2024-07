ELEIÇÕES

Geraldo Jr. minimiza fala de Rui Costa sobre não engajamento em campanha

Pré-candidato do MDB à prefeitura de Salvador concedeu, nesta sexta-feira (12), entrevista à rádio Bahia FM

“Ele (Rui Costa) foi um dos responsáveis para que eu viesse participar desse grupo político. Não tem um só dia que eu não fale com ele por telefone. Ele está num projeto maior, sei que quando precisar da presença física, vou contar com ele. Tenho com ele relação de amizade”, declarou o vice-governador Geraldo Júnior.