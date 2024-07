ELEIÇÕES

Rui Costa diz que não se engajará na campanha de Geraldo Jr.: 'não vou conseguir'

"Não vou conseguir ser tão engajado como fiquei em outras campanhas. Eu pretendo ter uma presença nas campanhas muito com vídeo, com foto, porque não vai dar tempo. Eu não vou conseguir sair de lá para ter presença aqui", disse o petista baiano.

O vice-governador da Bahia não era o nome de Rui para a disputa eleitoral. O ministro queria emplacar o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade, como candidato a prefeito da capital, mas perdeu a briga para o senador Jaques Wagner (PT), com quem vem tendo cizânias nos últimos anos.

Aliados há mais de 40 anos, Rui Costa e Jaques Wagner protagonizam uma espécie de guerra fria com disputas de bastidores na Bahia e no núcleo duro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em público, afirmam que estão afinados e com boas relações, mas aliados confirmam as desavenças entre ambos.