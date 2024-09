CRÍTICA

Geraldo Júnior usa a imagem do presidente Lula por conveniência, diz ACM Neto

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, não poupou palavras, na noite desta quarta-feira (4), para ressaltar as incoerências do vice-governador da Bahia e candidato à prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (MDB). Segundo ele, o emedebista usa a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “por conveniência”.