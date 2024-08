CORRIDA ELEITORAL

Horário eleitoral começa nesta sexta-feira; saiba mais sobre a propaganda em Salvador

Postulantes serão apresentados em blocos de 10 minutos em dois momentos do dia

Millena Marques

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 05:00

Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução

Começa nesta sexta-feira (30) o horário eleitoral gratuito. Até o dia 3 de outubro, os partidos, coligações e federações apresentarão as peças publicitárias nas emissoras de rádio e televisão para divulgar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Se houver segundo turno, a propaganda será exibida entre 11 e 25 de outubro.

Os postulantes serão apresentados em blocos de 10 minutos em dois momentos do dia. Na televisão, as propagandas serão veiculadas às 13h e às 20h30. No rádio, às 7h e às 12h. Outros 70 minutos são distribuídos ao longo da programação, com inserções curtas, de 30 ou 60 segundos. Deste tempo, 42 minutos são destinados aos candidatos a prefeito e nos outros 28 minutos são apresentados os postulantes a vereador.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) definiu os tempos que cada partido, federação ou coligação terão para divulgar as propagandas eleitorais na TV e no rádio. Com a coligação ‘O trabalho não pode parar’, o atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) terá o maior tempo para exibir as peças publicitárias: 5 minutos e 23 segundos.

Na sequência, aparece o vice-governador da Bahia e candidato do MDB, Geraldo Júnior. A coligação ‘Salvador pra toda gente’ possui 4 minutos e 1 segundo. Em seguida, está a federação PSOL/Rede, do candidato Kleber Rosa (PSOL), com 35 segundos.

Os outros quatro candidatos Giovanni Damico (PCB), Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Silvano Alves (PCO) ficaram sem tempo de rádio e televisão porque não possuem representantes no Congresso Nacional.

Relevância

Os eleitores possuem atualmente diversas fontes para se informar no período eleitoral. Embora o leque de plataformas de comunicação tenha sido ampliado nos últimos anos com o avanço da tecnologia, o eleitor soteropolitano ainda prefere consumir informação sobre política por meio da televisão, de acordo com a primeira pesquisa Quaest para Salvador, encomendada pela TV Bahia e divulgada na última terça-feira (27).

Segundo o levantamento, 45% dos entrevistados se informam mais pela televisão, enquanto 29% consomem mais informações das redes sociais. Sites, blogs e portais de notícias aparecem na terceira colocação, com 10%.

De acordo com o jornalista Pedro Mesquita, mestre em Comunicação Política pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o horário eleitoral é um componente a mais nas estratégias dos políticos, especialmente as inserções que são transmitidas ao longo da programação.

“Estas propagandas de 30 segundos atingem um público grande e diversificado, sem restrição de horário. Uma pessoa no trânsito ouvindo o rádio terá acesso, uma paciente de uma clínica numa sala de espera com a televisão ligada também”, explica.