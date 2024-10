SEGUNDO TURNO

Neto condena uso do tráfico e da estrutura do Estado nas eleições de Camaçari: 'Vamos combater com a vontade do povo'

Vice-presidente do União Brasil convocou a população a apoiar Flávio Matos

Da Redação

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 14:31

ACM neto fez discurso na noite de sábado (12) Crédito: Divulgação

Durante comício em ato de campanha do candidato a prefeito de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), neste sábado (12), ACM Neto acusou grupos criminosos de interferirem nas eleições municipais. Flávio Matos enfrenta Luiz Caetano (PT) no segundo turno, marcado para o próximo dia 27 de outubro.

“A gente viveu uma situação muito séria aqui em Camaçari no primeiro turno. Vivemos também em Lauro de Freitas e outras cidades do Estado da Bahia. A intimidação, a ameaça. Imaginem só se a gente pode permitir que o crime organizado, que o tráfico de drogas imponha a vontade ao cidadão de bem. Não pode. Eu quero Camaçari livre. Eu quero a Bahia livre. Eu quero Flávio 44, prefeito de Camaçari”, declarou ACM Neto.

O vice-presidente do União Brasil convocou a população a apoiar Flávio e defendeu valores como liberdade e segurança pública. “Quem defende a liberdade, quem defende a família, quem defende a vida, quem ama o próximo, quem crê em Deus, quem não aceita a violência, a opressão e a ameaça, só tem um caminho: votar no dia 27, no 44”, destacou.

ACM Neto também acusou o governo estadual comandado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) de usar estrutura pública para intimidar a oposição, mas garantiu que essas práticas não impedirão a vitória da vontade popular.