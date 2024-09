ELEIÇÃO EM SALVADOR

Nova pesquisa da Quaest aponta vitória histórica de Bruno Reis com 87% dos votos válidos

O levantamento do instituto foi contratado pela TV Bahia e divulgado nesta terça-feira (17)

A segunda rodada da Quaest aponta a vitória histórica de Bruno Reis (União Brasil) com 87% dos votos válidos, quando não são contabilizados os brancos e nulos. O levantamento foi divulgado, nesta terça-feira (17), pela TV Bahia.

Neste cenário, o segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), aparece com 7%. O terceiro colocado é Kleber Rosa (PSOL) com 4%, e Victor Marinho (PSTU) ficou com 1%.