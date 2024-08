CORRIDA ELEITORAL

Nova pesquisa Real Time aponta vitória de Bruno Reis com 64% dos votos válidos

Em seguida, aparece o candidato Geraldo Jr (MDB), com 28% dos votos válidos. Kleber Rosa tem 6%, Giovani Damico, 1%; e Eslane Paixão também pontuou 1%. Os votos válidos não contabilizam os nulos, brancos e os que não sabem responder.

Votos gerais

Nos votos gerais, Bruno Reis lidera com 51%. Geraldo Júnior e Kleber Rosa aparecem com 22% e 5%, respectivamente. Damico e Eslane obtiveram 1%, cada um. Os brancos e nulo somaram 10%, os que não responderam ou não souberam foram 10%.

Em um possível segundo turno, Bruno Reis venceria Geraldo Júnior com 53% contra 24%. Brancos e nulos somam 11% dos votos. Não sabem ou não responderam, 12%.

Espontânea

No cenário da pesquisa espontânea, onde não são apresentados os nomes dos candidatos, Bruno Reis lidera com 21% dos votos. Geraldo Júnior aparece na sequência, com 6%. O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que não é candidato, tem 4%, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que também não é postulante, 3%.