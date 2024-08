DISPUTA NA CAPITAL

PCB oficializa candidatura de Giovani Damico a prefeito de Salvador

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou a candidatura de Giovani Damico à prefeitura de Salvador em convenção realizada na tarde desta quinta-feira (1º), na sede do Sindicato dos empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia (Sindipec), nos Barris. O evento também homologou Cheyenne Ayalla como candidata a vice-prefeita na chapa.

Em entrevista à imprensa, Damico destacou que as prioridades em uma eventual gestão envolvem temas como mobilidade urbana e educação. "Os modais que estão estabelecidos não estão dando conta. O Subúrbio Ferroviário é um grande exemplo. A gente tira o trem, mas não coloca nada no local", afirmou Damico.

Os trens do Subúrbio foram extintos em fevereiro de 2021 por decisão do governo do estado, que prometeu implantar um VLT no local.