CORRIDA ELEITORAL

Nunes, Boulos e Datena empatam em disputa pela prefeitura de São Paulo, aponta Quaest

Margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos porcentuais

Divulgada nesta terça-feira (30), a nova pesquisa Genial/Quaest aponta um possível empate na disputa pela prefeitura de São Paulo. De acordo com o levantamento o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), possui 20% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), ambos com 19%. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou menos.

O levantamento da Quaest aconteceu entre os dias 25 e 28 de julho, com entrevistas presenciais com 1.002 paulistanos. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06142/2024, o índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%.