SÃO PAULO

Nunes chama Tarcísio de 'líder maior' e diz que vitória não seria possível sem governador

Prefeito foi eleito com 59% dos votos

Crédito: Isadora Leão Moreira/Governo do Estado de São Paulo

Reeleito na noite deste domingo (27), Ricardo Nunes (MDB) fez seu primeiro discurso após a vitória, destacando o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Agradeço ao líder maior, sem o qual essa vitória não seria possível", frisou. Nunes foi eleito com 59% dos votos, ante 40% de Guilherme Boulos (Psol).

O chefe do Executivo municipal ainda agradeceu à esposa, Regina Carnovale Nunes, e disse que ela "sofreu enormes maldades na campanha".

"Obrigada a cada um de vocês, muito obrigado, estou bastante emocionado. Vou tentar deixar uma mensagem importante. Quero agradecer, do fundo do meu coração, de gratidão eterna ao povo da cidade, que eu amo. Obrigado, São Paulo. Tenho certeza que os próximos quatro anos serão os melhores da cidade" prometeu.

Boulos quer Tarcísio inelegível e cassação de chapa de Nunes

O deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, foi à Justiça neste domingo pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por afirmar que o Primeiro Comando da Capital (PCC) determinou voto no psolista.

Tarcísio não apresentou provas ou se aprofundou sobre o assunto. Há ainda pedido de cassação do registro de candidatura ou diploma de Ricardo Nunes (MDB) e Ricardo de Mello Araújo (PL), por supostamente serem beneficiados pelas declarações do chefe do Palácio dos Bandeirantes.