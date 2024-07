POLÍTICA

Pré-candidatos do PCB e UP em Salvador definem locais e horários das convenções

Os pré-candidatos da Unidade Popular (UP) e do Partido Comunista Brasileiro (PCB) à prefeitura de Salvador definiram os locais e os horários das convenções partidárias. Eslane Paixão (UP) e Giovani Damico (PCB) não haviam divulgado os lugares dos eventos quando a agenda de convenções foi publicada pelo CORREIO.

Eslane Paixão adiou a data do ato de oficialização da candidatura do dia 2 de agosto para o dia 4, próximo domingo. A convenção acontecerá na Casa Preta Zeferina, às 10h. A coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, Giovana Ferreira (UP), compõe a chapa, como candidata a vice-prefeita.