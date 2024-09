CANDIDATO Á REELEIÇÃO

Prefeito baiano é flagrado xingando eleitora: 'Vai tomar no teu **'

Nixon Duarte disse que situação "foi claramente uma armação orquestrada por setores da oposição"

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 10:32

Prefeito baiano é flagrado xingando eleitora Crédito: Reprodução / Redes sociais

O prefeito e candidato à reeleição no município de Iaçu, no centro norte baiano, foi flagrado trocando ofensas com uma eleitora na última segunda-feira (9), durante caminhada no Bairro do Monte.

Um vídeo mostra uma mulher "dando dedo" para o político. Ao ver o gesto, Nixon Duarte (PSD) reagiu e foi até a eleitora. "Vai tomar no teu **", gritou. Depois ele foi afastado pelos apoiadores. O episódio viralizou nas redes sociais.

Em nota, o a assessoria do candidato disse que a situação "foi claramente uma armação orquestrada por setores da oposição, com o objetivo de desestabilizar a gestão e confundir a opinião pública".

"As imagens divulgadas mostram claramente uma situação planejada: a pessoa em questão se posicionou estrategicamente, com câmeras prontas, para atrair a atenção do prefeito sob a falsa intenção de um cumprimento", denuncia. Ao final do vídeo, é possível ver a mulher questionando se alguém gravou a discussão.

O gestor ainda reclamou do uso de artifícios para manipular a narrativa política e que, desde a divulgação da última pesquisa, tem sofrido uma onda de ataques nas redes sociais, com uma série de vídeos com montagens, fake news, e até mesmo com adulteração de sua voz com uso de inteligência artificial.