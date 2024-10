SEM ADVERSÁRIOS

Primeiros prefeitos eleitos no Brasil eram os únicos candidatos em 214 cidades; veja quais

Ainda de acordo com o levantamento da CNM, a média da população das cidades com um candidato só é de 6,7 mil pessoas. Um exemplo é Borá, no interior de São Paulo, que tem um único candidato e somente 907 habitantes.

O estado com o maior número de candidaturas únicas é o Rio Grande do Sul, com 61% do total do país; seguido de Minas Gerais, São Paulo e Goiás.