Quase 42% dos mesários convocados na Bahia ainda não confirmaram participação nas eleições

Mais de 138 mil pessoas serão convocadas no estado

Maysa Polcri

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 05:15

Convocação é feita pelo WhatsApp, e-mail ou carta Crédito: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Até o dia 30 de agosto, 138.828 pessoas serão convocadas para trabalhar nas eleições deste ano. As chamadas são feitas via WhatsApp, e-mail ou carta enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Do total de convocados, 58 mil ainda não validaram a participação no pleito, segundo o órgão. O número representa 41,7% do total.

Luciana Bichara, secretária de planejamento de estratégia, inovação e eleições do Tribunal Regional Eleitoral, diz que o percentual de pessoas que ainda não validaram a convocação não preocupa o órgão. “O TRE está priorizando, pela primeira vez, a convocação eletrônica, em que os mesários recebem notificação por WhatsApp ou e-mail. Quando eles acessam a carta de convocação, validam a participação”, explica.

“Mesmo que o mesário não valide, o cartório vai tentar encontrar a pessoa de todas as formas para efetuar a convocação. Então é uma questão de tempo para que esse número aumente”, diz Luciana Bichara. Nas eleições de 2022, foram 137.114 mesários convocados na Bahia. Desses, 7.535 não compareceram - 4,5% do total.

A ausência dos mesários no dia das eleições causa prejuízo para os outros convocados. Ana Julia Sobral, 23, foi convocada para ser mesária pela primeira vez há dois anos, em um colégio particular em Lauro de Freitas. Como nenhuma das outras pessoas compareceu, ela se tornou presidente da mesa, que é o cargo mais alto.

“Eu deveria ser segunda mesária, mas como ninguém foi, eu tive que ser presidente da sala. Precisei mexer na urna e tive outras atribuições que não tinha me preparado; Foi uma experiência bem difícil, mas, por sorte, a coordenadora da seção me ajudou”, conta. Cada mesa receptora de votos é composta por um presidente, dois mesários e um secretário.

Os convocados têm até cinco dias após a convocação para justificar a ausência no dia da eleição. Caso faltem sem justificativa, podem ter que pagar multa de até um salário mínimo. “O cartório sempre tenta contatar as pessoas convocadas. Se o mesário não comparecer no dia, vai receber a penalidade de multa. O valor dependerá do prejuízo que a alta causou e das condições econômicas do faltoso”, explica Luciana Bichara.

Saiba quais são as funções de quem trabalha no processo eleitoral:

Presidente

- Verificar as credenciais dos fiscais



- Adotar os procedimentos para a emissão da zerésima

- Iniciar e encerrar a votação

- Digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando-o a votar ou a justificar

- Receber as impugnações em relação à identidade do eleitor

- Providenciar a entrega dos materiais à junta eleitoral

- Resolver as dificuldades e esclarecer as dúvidas que ocorrerem

Mesários: o 1º e o 2º mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência

- Localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura

- Ditar o número do título ao presidente

- Entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor

- Cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas

Secretário: responsável pelo preenchimento da ata da mesa receptora de votos, relacionando as ocorrências registradas no dia no campo "anotações"

- Orientar os eleitores na fila e verificar se pertencem àquela seção, conferindo seus documentos

- Controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção

- Verificar o correto preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral

- Verificar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação

- Distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de entrada