ELEIÇÕES 2024

Resultado da eleição em Salvador deve ser conhecido até 19h

O presidente do TRE-BA conversou com a imprensa na tarde de hoje

O resultado das eleições municipais da capital baiana devem ser conhecidos até às 19h. A perspectiva é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o desembargador Abelardo da Matta Neto, que falou com a imprensa no início da tarde deste domingo (6).