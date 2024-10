ELEIÇÕES 2024

Sobe para 98 número de urnas substituídas na Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que, até às 14h30 deste domingo (6), 98 urnas eletrônicas já haviam sido substituídas no estado durante a realização deste 1º turno das eleições municipais 2024. O número foi divulgado no segundo boletim do Tribunal. Conforme o Regional, 39.765 mil urnas foram preparadas para o pleito .

As trocas ocorreram nas cidades de Abaré, Alagoinhas, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Cabaceiras do Paraguaçu, Candiba, Carinhanha, Central, Chorrochó, Coaraci, Conceição do Coité, Dias D’Ávila, Entre Rios, Feira de Santana, Ibicaraí, Itagi, Ituaçu, Jacobina, Jequié, Jussara, Macaúbas, Matina, Medeiros Neto, Mortugaba, Muritiba, Mutuípe, Nova Ibiá, Piatã, Poções, Porto Seguro, Retirolândia, Riacho de Santana, Ruy Barbosa, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Senhor do Bonfim, Tremedal, Valença, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.