ELEIÇÃO NA BAHIA

Rui Costa participa de atos eleitorais no interior, mas ignora campanha em Salvador

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), tem participado de atos eleitorais no interior do estado, mas ignorado a campanha de Geraldo Júnior (MDB) a prefeito de Salvador.

Rui Costa já tinha avisado em julho que não se engajaria na campanha de Geraldo Júnior em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. "Não vou conseguir ser tão engajado como fiquei em outras campanhas. Eu pretendo ter uma presença nas campanhas muito com vídeo, com foto, porque não vai dar tempo. Eu não vou conseguir sair de lá para ter presença aqui", declarou.

Geraldo Júnior não era o nome de Rui para a disputa eleitoral. O ministro queria emplacar o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade, como candidato a prefeito da capital, mas perdeu a briga para o senador Jaques Wagner (PT), com quem vem tendo cizânias nos últimos anos.

Se o ministro ainda não esteve presente em caminhadas e carreatas em Salvador, ele já participou de atos semelhantes em Camaçari e Valença. No sábado (7),participou de uma caminhada com o pré-candidato a prefeito de Valença, no sul baiano, com o pré-candidato a prefeito Marcos Medrado (PV).

Já no domingo (8), esteve em caminhada com o pré-candidato do PT em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Luiz Caetano. (PT). Há a previsão ainda de que, no final de semana, participe de um ato eleitoral com Adélia Pinheiro (PT), pré-candidata à prefeitura de Ilhéus.