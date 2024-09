ELEIÇÃO NA CAPITAL

Saiba mais detalhes da pesquisa que aponta vitória de Bruno Reis com 80,9% dos votos válidos

O levantamento foi contratado pelo Bahia Notícias em parceria com a rádio Antena 1 Salvador e a TV Aratu

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 22:13

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Divulgação

A quinta rodada do instituto Paraná Pesquisas apontou que o prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), ampliou a sua liderança e, se a eleição fosse hoje, seria reeleito com 80,92% dos votos válidos. Uma vantagem de 69.32 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior.

De acordo com o levantamento, que foi contratado pelo Bahia Notícias em parceria com a rádio Antena 1 Salvador e a TV Aratu, Geraldo Júnior tem 11,6% dos votos válidos, quando não são considerados os brancos e nulos.

Neste cenário, Kleber Rosa (PSOL) ficou com 2,96%. Victor Marinho e Eslane Paixão (UP) registram 1,8% e 1,7%, respectivamente. Já Silvano Alves (PCO), que teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral no final de semana, e Giovani Damico (PCB) não alcançaram 1%.

Disputa eleitoral em Salvador Crédito: Arte Correio

Nos votos gerais, quando são contabilizados brancos e nulos, Bruno Reis obteve 68,3%. Já Geraldo Júnior ficou 9,8% das intenções de votos.

A sondagem de opinião realizada pela Paraná Pesquisas revela resultados semelhantes aos divulgados na semana passada pelo Instituto Quaest, a pedido da TV Bahia.

A pesquisa mostra que o terceiro colocado, Kleber Rosa, com 2,5%, está próximo de Geraldo Júnior, se levar em conta a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Os brancos e nulos somaram 11%, já 4,8% não souberam ou não quiseram responder.

Na comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 16 de julho, Bruno Reis oscilou positivamente, já que ele teve 67,5% votos totais naquela pesquisa. Geraldo Júnior oscilou negativamente uma vez que teve na sondagem anterior 12,5%. Kleber Rosa, naquela ocasião, teve 3%.

Rejeição

No quesito rejeição, Geraldo Júnior lidera com 38,5%. Em seguida, estão Victor Marinho e Kleber Rosa com 22,1% e 21,3%, respectivamente. Bruno Reis apareceu com 17,9%, e Eslane Paixão com 8%. Silvano Alves e Giovani Damico têm 6,9% e 6,6%, na ordem.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA-05268/2024.