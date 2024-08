DISPUTA ELEITORAL

União Brasil lança 36 mil candidatos no país e guia para programas de governo

O guia, elaborado pela Fundação Indigo, trata dos principais assuntos que afetam as cidades

Na Bahia, o União Brasil tem 81 candidatos a prefeito, 106 postulantes a vice-prefeitos e 2.223 candidatos a vereador na Bahia. Vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto afirmou que, desde 2008, essa é a eleição que a sigla chega mais forte no estado e com maior perspectiva de resultado eleitoral positivo.