12 uvas, romã e canela pela casa: saiba como fazer 4 simpatias para atrair dinheiro na virada do ano

Simpatias prometem trazer dinheiro, prosperidade e fartura

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:49

Simpatias tradicionais fazem diferença na virada do ano
Simpatias tradicionais fazem diferença na virada do ano Crédito: Imagem criada por IA

2026 promete ser um ano de prosperidade e mudanças significativas e importantes, mas garantir a sorte e atrair coisas boas, vale reforçar com algumas simpatias tradicionais. Confira como fazer:

Romã

A simpatia da romã serve para atrair prosperidade, dinheiro e boa sorte para o ano novo, a partir da abundância de sementes da fruta que é a cara do Réveillon. O ritual envolve comer 3 sementes e pegar,mais 7 na virada do ano, mentalizar desejos e guardá-las na carteira, trocando no ano seguinte. Comer as sementes enquanto pensa em desejos para o ano nov ajuda a concretizá-los, como saúde e caminhos abertos.

Branco é a cor mais usada na virada do ano

Usar branco na virada do ano se tornou cultura brasileira por Reprodução
Usar branco na virada do ano se tornou cultura brasileira por Alma Preta
Usar branco na virada do ano se tornou cultura brasileira por Reprodução
Usar branco na virada do ano se tornou cultura brasileira por Divulgação
1 de 4
Usar branco na virada do ano se tornou cultura brasileira por Reprodução

Simpatia das 12 uvas

Antes da virada do ano, segure 12 uvas e mentalize tudo o que você deseja viver no próximo ano (amor, boas amizades, relações, prosperidade). Quando der 00h, sem falar com ninguém, coma uma uva por vez, embaixo da mesa.

Canela pela casa

A simpatia da canela serve para atrair prosperidade, fartura, sucesso e boas energias para casa e para a vida. No primeiro dia de janeiro, coloque canela na mão direita, fique na porta de casa e, de fora para dentro, sopre o pó enquanto repete uma frase como “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar”, mentalizando e visualizando o dinheiro e a abundância chegando.

Dinheiro no sapato

A simpatia do dinheiro no sapato serve para atrair prosperidade, abundância e riqueza para o ano novo, simbolizando que o dinheiro acompanhará seus passos. É importante colocar uma nota, de preferência de valor mais alto ou específica como a de R$ 2 no pé direito, dentro do sapato ou meia, antes das 00h, mantendo-a durante a troca do ano e mentalizando fartura, sem contar para ninguém para não quebrar o encanto.

