12 uvas, romã e canela pela casa: saiba como fazer 4 simpatias para atrair dinheiro na virada do ano

Felipe Sena
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:49
2026 promete ser um ano de prosperidade e mudanças significativas e importantes, mas garantir a sorte e atrair coisas boas, vale reforçar com algumas simpatias tradicionais. Confira como fazer:
A simpatia da romã serve para atrair prosperidade, dinheiro e boa sorte para o ano novo, a partir da abundância de sementes da fruta que é a cara do Réveillon. O ritual envolve comer 3 sementes e pegar,mais 7 na virada do ano, mentalizar desejos e guardá-las na carteira, trocando no ano seguinte. Comer as sementes enquanto pensa em desejos para o ano nov ajuda a concretizá-los, como saúde e caminhos abertos.
Antes da virada do ano, segure 12 uvas e mentalize tudo o que você deseja viver no próximo ano (amor, boas amizades, relações, prosperidade). Quando der 00h, sem falar com ninguém, coma uma uva por vez, embaixo da mesa.
A simpatia da canela serve para atrair prosperidade, fartura, sucesso e boas energias para casa e para a vida. No primeiro dia de janeiro, coloque canela na mão direita, fique na porta de casa e, de fora para dentro, sopre o pó enquanto repete uma frase como “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar”, mentalizando e visualizando o dinheiro e a abundância chegando.
A simpatia do dinheiro no sapato serve para atrair prosperidade, abundância e riqueza para o ano novo, simbolizando que o dinheiro acompanhará seus passos. É importante colocar uma nota, de preferência de valor mais alto ou específica como a de R$ 2 no pé direito, dentro do sapato ou meia, antes das 00h, mantendo-a durante a troca do ano e mentalizando fartura, sem contar para ninguém para não quebrar o encanto.