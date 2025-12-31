ANO NOVO!

12 uvas, romã e canela pela casa: saiba como fazer 4 simpatias para atrair dinheiro na virada do ano

Simpatias prometem trazer dinheiro, prosperidade e fartura

Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 16:49

Simpatias tradicionais fazem diferença na virada do ano Crédito: Imagem criada por IA

2026 promete ser um ano de prosperidade e mudanças significativas e importantes, mas garantir a sorte e atrair coisas boas, vale reforçar com algumas simpatias tradicionais. Confira como fazer:

Romã

A simpatia da romã serve para atrair prosperidade, dinheiro e boa sorte para o ano novo, a partir da abundância de sementes da fruta que é a cara do Réveillon. O ritual envolve comer 3 sementes e pegar,mais 7 na virada do ano, mentalizar desejos e guardá-las na carteira, trocando no ano seguinte. Comer as sementes enquanto pensa em desejos para o ano nov ajuda a concretizá-los, como saúde e caminhos abertos.

Branco é a cor mais usada na virada do ano 1 de 4

Simpatia das 12 uvas

Antes da virada do ano, segure 12 uvas e mentalize tudo o que você deseja viver no próximo ano (amor, boas amizades, relações, prosperidade). Quando der 00h, sem falar com ninguém, coma uma uva por vez, embaixo da mesa.

Canela pela casa

A simpatia da canela serve para atrair prosperidade, fartura, sucesso e boas energias para casa e para a vida. No primeiro dia de janeiro, coloque canela na mão direita, fique na porta de casa e, de fora para dentro, sopre o pó enquanto repete uma frase como “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar”, mentalizando e visualizando o dinheiro e a abundância chegando.

Dinheiro no sapato