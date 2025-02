ROMANCE INTENSO

15 dias após se conhecerem, mãe de Virgínia Fonseca assume namoro com rapaz 21 anos mais novo

Influenciadora já tinha compartilhado relatos do date do casal

Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virgínia Fonseca, assumiu aos 59 anos um novo romance nas redes sociais. Após Virgínia revelar que sua mãe estava saindo com um homem misterioso, a própria postou uma foto ao lado do amado nesta terça-feira (04) e deixou um elogio. "Gato", escreveu na legenda do registro. >