18 Vaticanos caberiam no maior porto da América Latina, que fica no Brasil

Agência Correio
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:26
Imagine juntar 18 Vaticanos em um único local. Esse é o tamanho do Porto de Santos, o gigante portuário que domina o comércio exterior brasileiro. Responsável por 25% de todas as trocas comerciais do país, ele é vital para nossa economia.
Localizado no litoral paulista, entre Santos, Guarujá e Cubatão, o complexo impressiona pelas dimensões e números. Em 2023, movimentou 4,8 milhões de contêineres, consolidando-se como o maior da América Latina em volume de containers.
Portos e navios
O Porto de Santos ocupa 3,6 km² em terra e mais 4,17 km² de áreas navegáveis. Suas estruturas de acostagem somam impressionantes 13 km, distribuídos entre as margens de Santos e Guarujá.
Além de contêineres, o porto é líder na exportação de produtos agrícolas. Açúcar, café e suco de laranja brasileiros chegam a mercados globais através dessas instalações, impulsionando nossa balança comercial.
Projeções da Agência Portuária indicam que em 2025 o porto movimentará 185,7 milhões de toneladas, 10 milhões a mais que em 2024. Esses números reforçam sua posição como principal portal comercial do Brasil.
Investimentos em dragagem e novos terminais estão em andamento, garantindo que a infraestrutura acompanhe o ritmo do comércio global. Essa expansão estratégica mantém o Brasil competitivo no cenário internacional.