Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

18 Vaticanos caberiam no maior porto da América Latina, que fica no Brasil

O maior porto latino movimenta um quarto das exportações e importações do Brasil e não para de crescer.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:26

Esse porto é um dos 50 maiores do mundo
Esse porto é um dos 50 maiores do mundo Crédito: Imagem: JorgeRioBRAZIL/Wikimedia Commons

Imagine juntar 18 Vaticanos em um único local. Esse é o tamanho do Porto de Santos, o gigante portuário que domina o comércio exterior brasileiro. Responsável por 25% de todas as trocas comerciais do país, ele é vital para nossa economia.

Localizado no litoral paulista, entre Santos, Guarujá e Cubatão, o complexo impressiona pelas dimensões e números. Em 2023, movimentou 4,8 milhões de contêineres, consolidando-se como o maior da América Latina em volume de containers.

Portos e navios

Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Navio-Patrulha “Guaratuba” e a Corveta “Caboclo” por Divulgação CBMB
Navio da Braskem, o primeiro navio de frota própria por Divulgação
Empresas chinesas utilizam navios para trazer mercadorias por Divulgação
Navio carregado com os contêineres em porto por Banco Mundial/Divulgação
Operação com navio tipo Ro-Ro por Arquivo Codeba
Porto ainda sem cais para a atracação dos navios por Arquivo Codeba
O Navio container Kea Trader de 184 metros por ARMED FORCES OF NEW CALEDONIA AFP
Navio árabe atraca na América do Sul por Marina Silva
1 de 9
Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Um porto de números superlativos

O Porto de Santos ocupa 3,6 km² em terra e mais 4,17 km² de áreas navegáveis. Suas estruturas de acostagem somam impressionantes 13 km, distribuídos entre as margens de Santos e Guarujá.

Além de contêineres, o porto é líder na exportação de produtos agrícolas. Açúcar, café e suco de laranja brasileiros chegam a mercados globais através dessas instalações, impulsionando nossa balança comercial.

Crescimento contínuo

Projeções da Agência Portuária indicam que em 2025 o porto movimentará 185,7 milhões de toneladas, 10 milhões a mais que em 2024. Esses números reforçam sua posição como principal portal comercial do Brasil.

Investimentos em dragagem e novos terminais estão em andamento, garantindo que a infraestrutura acompanhe o ritmo do comércio global. Essa expansão estratégica mantém o Brasil competitivo no cenário internacional.

Mais recentes

Imagem - Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista

Tatá Werneck se surpreende com definição de ‘pênis perfeito’ em entrevista com urologista
Imagem - Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele, impressiona pelo luxo e detalhes exclusivos

Batizado de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele, impressiona pelo luxo e detalhes exclusivos
Imagem - Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

Climão? Bruna Biancardi volta atrás e deleta foto de Mavie com Helena

MAIS LIDAS

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
01

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira
03

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Imagem - Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia
04

Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia