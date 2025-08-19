COLOSSAL

18 Vaticanos caberiam no maior porto da América Latina, que fica no Brasil

O maior porto latino movimenta um quarto das exportações e importações do Brasil e não para de crescer.

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:26

Esse porto é um dos 50 maiores do mundo Crédito: Imagem: JorgeRioBRAZIL/Wikimedia Commons

Imagine juntar 18 Vaticanos em um único local. Esse é o tamanho do Porto de Santos, o gigante portuário que domina o comércio exterior brasileiro. Responsável por 25% de todas as trocas comerciais do país, ele é vital para nossa economia.

Localizado no litoral paulista, entre Santos, Guarujá e Cubatão, o complexo impressiona pelas dimensões e números. Em 2023, movimentou 4,8 milhões de contêineres, consolidando-se como o maior da América Latina em volume de containers.

Um porto de números superlativos

O Porto de Santos ocupa 3,6 km² em terra e mais 4,17 km² de áreas navegáveis. Suas estruturas de acostagem somam impressionantes 13 km, distribuídos entre as margens de Santos e Guarujá.

Além de contêineres, o porto é líder na exportação de produtos agrícolas. Açúcar, café e suco de laranja brasileiros chegam a mercados globais através dessas instalações, impulsionando nossa balança comercial.

Crescimento contínuo

Projeções da Agência Portuária indicam que em 2025 o porto movimentará 185,7 milhões de toneladas, 10 milhões a mais que em 2024. Esses números reforçam sua posição como principal portal comercial do Brasil.