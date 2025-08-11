3 práticas comuns que colocam em risco o cérebro, segundo neurologista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
11 de agosto de 2025
Conforme dados da Sociedade Brasileira de AVC, 11% das mortes globais são causadas por derrames cerebrais. O neurologista Baibing Chen, da Universidade de Michigan, aponta três costumes diários que comprometem gravemente a saúde neurológica.
Em suas redes sociais com mais de 100 mil seguidores, o médico detalha como rotinas aparentemente normais podem ter efeitos devastadores. As mesmas práticas também estão ligadas ao desenvolvimento de doenças degenerativas e problemas de audição.
"As artérias vertebrais e carótidas do pescoço são vulneráveis a danos causados pelas forças repetitivas da pistola", enfatiza Dr. Chen. O equipamento popular pode causar traumas imperceptíveis mas perigosos.
O risco é particularmente alto para quem tem histórico vascular. O deslocamento de placas de gordura das artérias cervicais pode obstruir vasos cerebrais, resultando em AVC isquêmico.
O especialista compara a pressão do espirro à "pressão de um pneu de carro". Reprimir essa força pode fazer com que a energia se dissipe para áreas vulneráveis do crânio.
Em cérebros com predisposição, o aumento súbito de pressão pode romper aneurismas ou vasos frágeis, causando sangramentos intracranianos potencialmente fatais.
A OMS alerta que volumes acima de 100 decibéis causam danos auditivos irreversíveis em poucos minutos. "Show ou fones no volume máximo podem levar à surdez permanente em 15 minutos", adverte Chen.
A perda auditiva está comprovadamente associada a maior risco de demência. Por isso, proteger os ouvidos é também proteger o cérebro, reduzindo em um terço as chances de doenças neurodegenerativas.