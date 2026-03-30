ASTROLOGIA

3 signos passam por um teste decisivo do Universo hoje (30 de março) e precisam provar quem realmente são

O dia exige coerência entre discurso e atitude, colocando valores e escolhas à prova

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira, 30 de março, o clima pede autenticidade e verdade acima de tudo. É como se a vida colocasse certas situações na frente desses três signos para observar como eles reagem, pensam e se posicionam. Não adianta prometer mais do que pode cumprir ou sustentar algo que não é real. O teste é simples, mas profundo: agir de acordo com aquilo que se acredita. Quem fizer isso com sinceridade sai mais forte, mais seguro e com respostas importantes sobre si. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: O teste aqui envolve lealdade, principalmente com aquilo que você diz acreditar. Existe um momento de dúvida, algo incomum para você, que pode fazer questionar se está no caminho certo. Essa insegurança não é fraqueza, é parte do processo. Ao longo do dia, tudo começa a se encaixar e você entende melhor quem merece sua confiança e quais valores realmente fazem sentido.

Dica cósmica: Nem toda dúvida te enfraquece, algumas te alinham.

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Virgem: A prova é interna e mexe diretamente com sua autoestima. Pode surgir aquele questionamento silencioso sobre o seu valor, mesmo que outras pessoas reconheçam isso com facilidade. Algo ao longo do dia te ajuda a enxergar com mais clareza o quanto você merece ocupar seu espaço. É um momento importante de reconhecimento pessoal.

Dica cósmica: Se enxergar com mais gentileza muda tudo.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Sagitário: O desafio envolve sua forma de lidar com emoções. Existe uma tendência a se afastar ou parecer frio em algumas situações, mas hoje você percebe que isso pode ser uma forma de proteção. Essa descoberta traz mais compreensão sobre si e reduz a culpa por agir assim.

Dica cósmica: Se proteger também é uma forma de amor próprio.