4 efeitos que o racismo causa no cérebro e no corpo de crianças, segundo Harvard

Estresse tóxico causado pelo racismo prejudica o corpo e o cérebro de crianças negras

A vivência cotidiana do racismo deixa marcas profundas e duradouras no corpo e no cérebro de crianças negras, impactando diretamente sua saúde, aprendizado e desenvolvimento emocional.

Corpo em alerta constante: o estresse invisível do racismo

Crianças expostas rotineiramente ao racismo — seja diretamente ou por meio da vivência de suas famílias e comunidades — apresentam maior ativação do sistema de estresse, de acordo com o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Isso gera um quadro chamado "estresse tóxico", que afeta o cérebro em formação.

Com o tempo, esse desgaste prejudica áreas do cérebro ligadas ao raciocínio, autocontrole e aprendizado, favorecendo reações impulsivas, ansiedade e dificuldades emocionais. Ainda que esses efeitos sejam muitas vezes invisíveis, o impacto é real e profundo.

Doenças crônicas e saúde mental: heranças da exclusão

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, negros são mais afetados por doenças crônicas e representam a maior parte das vítimas de violência letal. Em 2018, por exemplo, 75,7% dos homicídios registrados no país tiveram como vítimas pessoas negras.

Barreiras no acesso à saúde e à educação

Além do impacto direto do preconceito, o racismo estrutural também se manifesta no menor acesso da população negra a serviços de qualidade. Crianças negras, por exemplo, têm menos acesso a creches e concluem menos o ensino médio do que seus pares brancos.