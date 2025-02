VOLTA POR CIMA

'A cocaína quase destruiu minha vida', diz ator de novela da Globo

Milhem Cortaz é conhecido por diversos trabalhos na emissora e na Netflix

"Tive contato muito cedo com as drogas, principalmente com a cocaína. A cocaína quase destruiu minha vida. Fui compulsivo dos 13 aos 15 anos. Assustou toda minha família na época", contou o ator em entrevista ao Extra. >