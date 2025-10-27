CUMPRIMENTO DE MANDADO

A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas

Cantora de pagode baiano foi acompanhada por um oficial de justiça

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:24

A Dama cumpriu mandado judicial Crédito: Reprodução | Instagram

A artista Alana, conhecida como A Dama do Pagode, deixou um imóvel em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ao cumprir mandado da justiça, na manhã desta segunda-feira (27).

A artista foi acompanhada por um oficial de justiça. A Dama retirou seus pertences da residência e deixou o local de forma pacífica.

Em transmissão ao vivo, o repórter Marcelo Castro chegou a ligar para a artista, e questionou o que teria acontecido. Apesar de não dar detalhes, a cantora explicou que a medida veio após questões judiciais com os antigos proprietários da residência em que mora, mas reforçou que “está tudo resolvido”.

Alana ainda explicou que o caso não tem relação com sua ex-companheira, Gabriela Messy. “A justiça determinou, então está tudo certo”, disse.