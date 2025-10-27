Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas

Cantora de pagode baiano foi acompanhada por um oficial de justiça

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:24

A Dama cumpriu mandado judicial
A Dama cumpriu mandado judicial Crédito: Reprodução | Instagram

A artista Alana, conhecida como A Dama do Pagode, deixou um imóvel em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ao cumprir mandado da justiça, na manhã desta segunda-feira (27).

A Dama do Pagode

A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram
1 de 7
A Dama do Pagode por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Cantora A Dama apanha de ex em barraco: 'Deu um murro na minha cara e quebrou meu nariz'

Cantora A Dama apanha de ex em barraco: 'Deu um murro na minha cara e quebrou meu nariz'

Imagem - Cantora A Dama anuncia fim de namoro com influenciadora: “Melhor para ambas”

Cantora A Dama anuncia fim de namoro com influenciadora: “Melhor para ambas”

A artista foi acompanhada por um oficial de justiça. A Dama retirou seus pertences da residência e deixou o local de forma pacífica.

Em transmissão ao vivo, o repórter Marcelo Castro chegou a ligar para a artista, e questionou o que teria acontecido. Apesar de não dar detalhes, a cantora explicou que a medida veio após questões judiciais com os antigos proprietários da residência em que mora, mas reforçou que “está tudo resolvido”.

Alana ainda explicou que o caso não tem relação com sua ex-companheira, Gabriela Messy. “A justiça determinou, então está tudo certo”, disse.

A Dama e a influenciadora digital tiveram uma separação conturbada, marcada por acusações, agressões físicas e polêmicas nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - 5 receitas de pães práticos para fazer em casa

5 receitas de pães práticos para fazer em casa

Imagem - 5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa

5 curiosidades sobre o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa

Imagem - 5 receitas surpreendentes com alho

5 receitas surpreendentes com alho

Mais recentes

Imagem - Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper
Imagem - Chuva de bênçãos: Touro, Capricórnio e mais 2 signos entram em ciclo de sorte e ganharão dinheiro extra nesta semana

Chuva de bênçãos: Touro, Capricórnio e mais 2 signos entram em ciclo de sorte e ganharão dinheiro extra nesta semana
Imagem - Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

Personagem ressurge em Dona de Mim e transforma vida de Marlon

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada