A mulher que deu nome a Teresina, no Piauí, e a história esquecida por trás dessa homenagem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:00
Muitos brasileiros desconhecem que o nome Teresina nasceu de um profundo sentimento de gratidão e respeito. A capital do Piauí recebeu esse batismo como um gesto de reconhecimento histórico muito significativo.
O governo homenageou a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, durante a fundação da cidade. Este nome expressa a importância da influência dela na escolha da construção nesta localidade específica.
Imperatriz Teresa Cristina
A fundação em 16 de agosto de 1852 celebrou o legado da imperatriz no Segundo Reinado. Assim, a cidade destaca o envolvimento de Teresa Cristina em questões sociais e culturais da época.
Com isso, a imperatriz foi escolhida como a grande madrinha da nova sede do governo estadual. O batismo preserva a memória da realeza na história e na alma de cada cidadão piauiense.
A criação da nova sede ocorreu para substituir a antiga capital administrativa que ficava em Oeiras. Teresina oferecia uma posição geográfica muito mais centralizada para governar todo o território do Piauí.
Dessa maneira, os fundadores buscaram facilitar a logística e a gestão pública com essa mudança importante. Por consequência, a cidade tornou-se o coração estratégico do estado, mantendo viva sua origem real.