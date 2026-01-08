CURIOSIDADES

A mulher que deu nome a Teresina, no Piauí, e a história esquecida por trás dessa homenagem

Conheça a relação entre a imperatriz Teresa Cristina e a fundação de Teresina

Entenda por que o Piauí mudou sua capital de Oeiras para a nova cidade em 1852. Crédito: Foto: Banco de imagem

Muitos brasileiros desconhecem que o nome Teresina nasceu de um profundo sentimento de gratidão e respeito. A capital do Piauí recebeu esse batismo como um gesto de reconhecimento histórico muito significativo.

O governo homenageou a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, durante a fundação da cidade. Este nome expressa a importância da influência dela na escolha da construção nesta localidade específica.

Um presente para a imperatriz

A fundação em 16 de agosto de 1852 celebrou o legado da imperatriz no Segundo Reinado. Assim, a cidade destaca o envolvimento de Teresa Cristina em questões sociais e culturais da época.

Com isso, a imperatriz foi escolhida como a grande madrinha da nova sede do governo estadual. O batismo preserva a memória da realeza na história e na alma de cada cidadão piauiense.

A estratégia por trás da localização

A criação da nova sede ocorreu para substituir a antiga capital administrativa que ficava em Oeiras. Teresina oferecia uma posição geográfica muito mais centralizada para governar todo o território do Piauí.