A 'piscina da morte' que divide o fundo do oceano em dois e surpreende até mergulhadores experientes

Entenda como a ciência explica as bizarras piscinas de salmoura que possuem ondas próprias no fundo do oceano

  Luiz Dias
  Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:17

Conheça os segredos das águas que não se misturam e abrigam vida em condições extremas nas profundezas
Conheça os segredos das águas que não se misturam e abrigam vida em condições extremas nas profundezas Crédito: NOAA Office of Ocean Exploration and Research / Wikimedia Commons

Já parou para pensar que o fundo do mar esconde segredos que parecem ter vindo de outro planeta? Imagine descer até a escuridão total e encontrar a margem de um lago completo, com superfície visível e até ondas próprias. Esse cenário fascinante é um fenômeno geológico real conhecido como piscina de salmoura.

Águas que não se misturam

O grande mistério por trás dessa separação visual é a diferença de densidade entre as águas. Como a água desses lagos é extremamente salgada, ela se torna muito mais pesada que o oceano comum ao redor.

Consequentemente, essa salmoura densa afunda e fica depositada em depressões naturais do solo oceânico. Esse sal acumulado tem origem pré-histórica, vindo de grandes massas de água que evaporaram há milhões de anos.

Com o movimento constante das placas tectônicas, esses depósitos foram dissolvidos e criaram grandes bolsões concentrados. Hoje, eles formam barreiras físicas claras que impedem a diluição da mistura no mar profundo.

Um ecossistema perigoso e fascinante

Apesar da aparência serena, esses locais ganharam o apelido de "mortais" por causa de sua química radical. Animais marinhos que cruzam essa linha invisível sofrem choques fisiológicos imediatos devido ao excesso de sal.

Além disso, o ambiente é rico em gases como metano e sulfeto de hidrogênio, que são letais para a maioria. Para nós, a pressão esmagadora das profundezas seria o maior desafio sem equipamentos especiais.

No entanto, o mais impressionante é que a vida encontrou uma maneira de resistir nessas zonas tóxicas. Bactérias realizam a quimiossíntese, convertendo compostos químicos em energia vital na ausência total de luz solar.

Onde os mapas marinhos revelam segredos

Existem registros dessas piscinas fascinantes no Golfo do México, no Mar Mediterrâneo e também no Mar Vermelho. Cada uma dessas regiões possui características únicas que favorecem a preservação desse fenômeno raro.

Surpreendentemente, ainda hoje possuímos mapas mais detalhados da Lua do que das profundezas dos nossos oceanos. Estima-se que cerca de 80% do solo marinho ainda permaneça totalmente inexplorado por pesquisadores.

Portanto, esses lagos submersos funcionam como um lembrete constante de que a Terra é cheia de mistérios. Eles são verdadeiros mundos alienígenas escondidos bem debaixo dos nossos pés, aguardando novas descobertas.

