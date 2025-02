UNFOLLOW

Acabou? Bruna Rotta deixa de seguir Rodrygo e dança ao som de 'aproveita que estou solteiro'

Influenciadora chegou a ir para jogo do Real Madrid contra Manchester City, pela Champions League

O namoro entre o jogador Rodrygo Goes, do Real Madrid, e Bruna Rotta pode ter dado uma pausa. Internautas notaram que os dois não se seguem mais no Instagram e apontaram um suposto término. O rumor ficou ainda maior após a influenciadora postar uma dança ao som de uma música de Bad Bunny, com a letra: "aproveita que estou solteiro".>