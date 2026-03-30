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Agrado se depara com João Raul e Naiane em bar; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (30 de março)

Apesar de atração, galã decide evitar namorada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:30

Primas terão um novo embate em 'Coração Acelerado'
Primas terão um novo embate em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (30), João Raul (Filipe Bragança) despista Naiane (Isabelle Drummond), apesar de se sentir atraído por ela. Em Goiânia, Ribamar garante a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que as levará ao sucesso, mas as duas se decepcionam com a gravação.

Durante o trabalho como garçonete a mocinha chega a ver João Raul e Naiane em bar. Zilá (Leandra Leal) fica abalada com a sedução de Ronei (Thomás Aquino), e Cinara (Ramille) que teme ser demitida por Marcela (Isabelle Nassar), percebesse encanto de Ronei. Paraguaio procura Alaorzinho (Daniel de Oliveira) ao comprar o bar. Walmir (Antonio Calloni) começa seu novo emprego no Grupo Alaor Amaral.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

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“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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