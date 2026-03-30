NOVELA DAS SETE

Agrado se depara com João Raul e Naiane em bar; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (30 de março)

Apesar de atração, galã decide evitar namorada

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:30

Primas terão um novo embate em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (30), João Raul (Filipe Bragança) despista Naiane (Isabelle Drummond), apesar de se sentir atraído por ela. Em Goiânia, Ribamar garante a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) que as levará ao sucesso, mas as duas se decepcionam com a gravação.

Durante o trabalho como garçonete a mocinha chega a ver João Raul e Naiane em bar. Zilá (Leandra Leal) fica abalada com a sedução de Ronei (Thomás Aquino), e Cinara (Ramille) que teme ser demitida por Marcela (Isabelle Nassar), percebesse encanto de Ronei. Paraguaio procura Alaorzinho (Daniel de Oliveira) ao comprar o bar. Walmir (Antonio Calloni) começa seu novo emprego no Grupo Alaor Amaral.

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