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Destino de Agrado e Eduarda muda com chegada de produtor; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28 de março)

Viagem muda destino de Agrado e Eduarda

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de março de 2026 às 06:30

Agrado e Gabriela terão supresa no capítulo deste sábado
Agrado e Gabriela terão supresa no capítulo deste sábado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (28), a história de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) começa a mudar com a chegada de Ribamar. Após conseguir destruir o relacionamento da prima, Naiane (Isabelle Drummond) se declara para João Raul (Filipe Bragança).

Já Bara (Evaldo Macarrão) sugere que Ronei (Thomás Aquino) visite Nora (Virgínia Rosa). Alaor (Marcos Caruso) faz uma proposta de trabalho para Walmir (Antonio Calloni). A proposta de Janete (Leticia Spiller) para compra de bar é recusada, e Palhares (Gabriel Godoy) se oferece como investidor.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

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Alaor (Marcos Caruso) pede a Marcela (Isabelle Nassar) em noivado. Ronei seduz Zilá (Leandra Leal), e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) nota.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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