NOVELA DAS SETE

Destino de Agrado e Eduarda muda com chegada de produtor; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28 de março)

Viagem muda destino de Agrado e Eduarda

Felipe Sena

Publicado em 28 de março de 2026 às 06:30

Agrado e Gabriela terão supresa no capítulo deste sábado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (28), a história de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) começa a mudar com a chegada de Ribamar. Após conseguir destruir o relacionamento da prima, Naiane (Isabelle Drummond) se declara para João Raul (Filipe Bragança).

Já Bara (Evaldo Macarrão) sugere que Ronei (Thomás Aquino) visite Nora (Virgínia Rosa). Alaor (Marcos Caruso) faz uma proposta de trabalho para Walmir (Antonio Calloni). A proposta de Janete (Leticia Spiller) para compra de bar é recusada, e Palhares (Gabriel Godoy) se oferece como investidor.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Alaor (Marcos Caruso) pede a Marcela (Isabelle Nassar) em noivado. Ronei seduz Zilá (Leandra Leal), e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) nota.