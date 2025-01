BIG DAY

Renata e Eva confirmadas na Pipoca do BBB25; conheça a dupla cearense

As duas naturais de Fortaleza, Ceará, e se conhecem desde pequenas

Vai mais uma dupla de Pipocas aí?! As amigas Renata e Eva foram confirmadas no Big Brother Brasil 2025, durante o Big Day nesta quinta (9). Duas bailarinas, Renata tem 32 anos e Eva 31 anos. A dupla é natural de Fortaleza, no Ceará e se conhecem desde pequenas.