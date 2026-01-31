Acesse sua conta
Amor de Carnaval: veja quais signos combinam mais na folia

Saber quais signos combinam mais traz o match certo

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 06:00

Saiba quais signos combinam mais na folia
Crédito: Reprodução | Freepik

O Carnaval de Salvador está batendo na porta, e os amores de verão ou de folia é o que mais acontece no período, mas alguns querem dar o match certo. Por isso, é importante saber com quais signos mais combinam.

O Carnaval 2026 acontece entre 12 e 18 de fevereiro, e não será uma festa qualquer. Com o eclipse solar rolando na terça-feira da folia e Vênus em Peixes, a energia no céu é de intensidade máxima. Saiba quais signos mais combinam, segundo João Bidu:

Peixes + Escorpião

O pisciano está vivendo um momento bom, exalando carisma. Quando cruza a intensidade do escorpiano, é match certo. É aquele casal que se conhece na fila do banheiro e cinco minutos depois já está jurando amor. A conexão é emocional e quase telepática.

Touro + Câncer

Os taurinos querem curtir a festa, mas sem perrengue. Cancer quer alguém para proteger. Juntos, os dois formam a dupla do amor no meio da multidão. Os dois começam dividindo uma garrafa de água e terminam um cuidando do outro. É o amor de Carnaval com chance real de virar namoro sério.

Aquário + Gêmeos

Os dois não querem ficar grudados, mas querem tudo: ir em três blocos ao mesmo tempo e fazer amizade com o barman. É um encontro mental. O beijo acontece entre uma piada e outra. Se você quer alguém que tope suas loucuras e não tenha ciúmes se você sumir por 10 minutos, esse é o par.

Sagitário + Áries

A energia dos dois é inesgotável. Os dois são os primeiros a chegar e os últimos a sair. A atração é física, instintiva e competitiva. É uma paixão avassaladora e rápida. Pode durar só uma noite, mas será a noite mais inesquecível da vida deles. Sem dramas, só adrenalina.

Leão + Capricórnio

Leão quer brilhar e ser visto, já Capricórnio quer estrutura. No caos do Carnaval, o Capricórnio pode se encantar pela alegria leonina, enquanto o Leão se sente seguro com a postura firme do capricorniano. É o casal improvável que rouba a cena.

Virgem + Libra

Ambos detestam o suor e o empurra-empurra excessivo. Eles vão se encontrar nas áreas mais "VIPs" ou nos blocos mais organizados. A paquera começa com um elogio à fantasia (que estará impecável em ambos). É um flerte elegante, charmoso e sem baixaria.

Signos Astrologia

