FAMOSOS

Ana Paula Minerato comemora fim de processo por racismo: 'Bem sempre vence o mal'

Cantora do grupo Melanina Carioca foi chamada de “neguinha” e de “cabelo duro”

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 13:41

Ana Paula Minerato foi demitida da Band e da Gaviões da Fiel após viralização dos áudios racistas Crédito: Reprodução

Ana Paula Minerato ficou aliviada após o Ministério Público arquivar o caso de racismo da qual foi acusada. A influenciadora teve áudios vazados em que chama a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, de “neguinha” e de “cabelo duro”.

Em suas redes sociais, a loira publicou uma frase logo após a notícia do arquivamento. “É que no final, o bem sempre vence o mal”. Abaixo da imagem, ela escreveu: “O bem e a verdade”, com a palavra “verdade” destacada em letras maiúsculas.

Minerato, que chegou a perder o posto de musa do Gaviões da Fiel e foi demitida da Band após o caso, ainda compartilhou uma publicação de uma amiga que saiu em defesa dela. “E um dia a Ana Paula Minerato vai vir contar e mostrar toda a verdade pra vocês (Muita coisa que vocês não souberam)”.

Relembre o caso

O caso aconteceu no fim de novembro do ano passado, após o vazamento de um áudio contendo falas racistas. A gravação foi sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento.



No áudio, uma voz atribuída a Minerato faz comentários depreciativos sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. No áudio, se ouve: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro." KT tenta interromper a sua interlocutora dizendo "Sua fala é bem..." e é interrompido: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África." A autenticidade do áudio ainda não foi confirmada, mas o conteúdo já gerou indignação entre internautas.

Minerato chorou e fez uma live de quase cinco minutos sobre o caso. "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", disse na época. A loira alegou que o cantor teria divulgado o áudio apenas para prejudicá-la.

"Vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama", disse Ana.

No mesmo dia da polêmica, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado informando o desligamento da musa de todas as atividades e representações ligadas à escola. O comunicado fala em "condutas incompatíveis com os valores e princípios" defendidos pela agremiação. A Band demitiu a moça.

Já Ananda usou as suas redes para mandar recado para Minerato. "Estava aqui de boa na praia, curtindo a minha vida, quando, de repente, me deparo com esse absurdo, vindo de uma pessoa que... amiga com todo o respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não se acha, não?", disse em um story no Instagram.