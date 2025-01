PRECONCEITO

Anitta perde 100 mil seguidores após compartilhar fotos em terreiro de candomblé

Cantora se pronunciou repudiando comportamentos preconceituosos nas suas redes

A cantora Anitta usou seu Instagram nos últimos dias para compartilhar alguns registros no seu terreiro de candomblé. Ao publicar fotos vestindo trajes brancos, tradicionais das religiões de matriz africanas, ao lado do seu pai de santo, alguns internautas não gostaram nada dessa exposição. No final, a morena perdeu mais de 100 mil seguidores por conta da publicação. >

Nas imagens divulgadas em seu perfil, Anitta aparece ao lado de seu babalorixá, Sergio Pina, em um terreiro localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Inserida na religião desde 2013, a cantora frequenta o local com sua família. >

“E lá se vão 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa”, declarou via Stories. >

Após ver a queda do número de seguidores, Anitta voltou ao Instagram nesta quinta para desabafar sobre a situação e comentou sobre o preconceito da sociedade com o candomblé e a umbanda. >

No final, Anitta ainda pregou a paz e a harmonia entre todas as religiões. “A gente estava rindo lá no barracão que eu estava na macumba lendo livro de Buda. Aqui em casa eu também brinco que em cada esquina tem um negócio: uma macumba, um Buda, um Ganesha, um São Miguel, um São Rafael, uns anjos, em cada lugar da casa tem uma coisa que representa todas as crenças porque eu acredito em todas elas”. >