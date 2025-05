INTERNACIONAL

Anitta surpreende fãs e anuncia nova música em francês

A cantora usou as redes sociais para confirmar a nova parceria com o produtor francês Zeg P

Anitta usou as redes sociais nesta segunda-feira (19/5) para anunciar que vai lançar uma nova música em francês. No Instagram, a cantora compartilhou uma troca de mensagens com o produtor francês Zeg P. >