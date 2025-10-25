ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de sábado (25 de outubro) avisa para 4 signos: o dia que você tanto sonhou finalmente vai acontecer

A fé se transforma em movimento e o coração volta a acreditar

Fernanda Varela

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (25) chega com uma energia rara, abençoada pelos anjos e carregada de promessas que finalmente começam a se cumprir. Depois de tanto esforço, o universo dá sinais de que o que era apenas desejo pode se tornar realidade. A fé se transforma em movimento e o coração volta a acreditar.

Áries

Seu anjo da guarda age como um vento que sopra as nuvens do caminho e revela um novo horizonte. Tudo o que te impedia de seguir começa a se dissolver. Um sonho profissional, um reencontro ou uma conquista pessoal que parecia travada começa a fluir. A coragem que sempre te guiou é recompensada, e a sensação é de vitória depois de uma longa batalha. Acredite: o universo está conspirando a seu favor.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Touro

A calma e a paciência que você manteve, mesmo quando tudo parecia parado, agora se transformam em frutos concretos. O anjo da guarda te protege e te entrega sinais claros de prosperidade. Questões ligadas ao trabalho e às finanças podem se resolver de forma surpreendente. Há também uma energia de segurança emocional, de saber que você está exatamente onde deveria estar. Confie na estabilidade que chega, porque ela é merecida.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Seu anjo vem iluminando silenciosamente cada passo, e neste sábado essa luz se expande. O brilho pessoal aumenta e a sensação é de renascimento. O recomeço que você tanto esperava se torna real, abrindo portas para oportunidades que vão te colocar em destaque. Se havia dúvidas, elas se dissipam. O coração volta a bater forte por algo ou alguém, e o destino mostra que sempre teve um plano para você.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes

A energia angelical te envolve de um jeito doce e profundo. É como se uma paz antiga voltasse a morar dentro de você. O que antes era só sonho começa a tomar forma concreta, seja um amor que se aproxima, uma resposta esperada ou uma cura interior. Seu anjo pede que você confie na intuição e siga o que sente, pois os sinais são certeiros. O que parecia distante começa, finalmente, a acontecer diante dos seus olhos.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5